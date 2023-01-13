МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Китайские производители могут попытаться занять ключевое место в качестве поставщика дизельного топлива в страны Европы из-за ограничений, наложенными Западом на топливо из России, сообщает агентство Bloomberg. Китай призвал США прекратить запрет продажи резервной нефти

По данным агентства, Китай в последние месяцы наращивал экспорт дизеля. Часть из него направляется покупателям в Европе.

"Экспорт дизельного топлива из Китая может составить от 400 000 до 600 000 баррелей в день в течение первой половины этого года", — цитирует агентство опрошенных экспертов энергетического рынка.

Как говорится в отчете аналитического гиганта Vortexa, за прошлый 2022 год страны Евросоюза закупили порядка 220 миллионов баррелей дизельного топлива у российских поставщиков.

Как прокомментировал это положение эксперт консалтинговой компании Facts Global Energy Юджин Линделл, купить такой внушительный объем сырья на других рынках "будет сложно, но возможно".

Европейские страны покупают у России достаточно крупные объемы нефтепродуктов, в том числе — дизельного топлива. Как пишут западные СМИ, только в декабре прошлого 2022 года покупатели ЕС закупили почти рекордные с 2016 года объемы дизеля: из них на Россию пришлось около половины поставок.

С 5 февраля текущего года должен вступить в силу запрет на импорт нефтепродуктов из России по морю.Это не первая санкция, наложенная на российский энергетический сектор после начала спецоперации на Украине: ранее под запрет попали нефть и газ, что привело к рекордному удорожанию энергоресурсов не только в Европе, но и по всему миру.