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Дополнительные бригады энергетиков переброшены в Дагестан из-за непогоды
Энергетика
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Из-за продолжающегося в Дагестане шквалистого ветра до 28 м/с в регион переброшены дополнительные силы энергетиков. Непогода провоцирует новые обрывы провода на линиях... ПРАЙМ, 13.01.2023
энергетика, энергосети, регионы, экономика, новости, россети, дагестан, электроснабжение, энергосети
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Из-за продолжающегося в Дагестане шквалистого ветра до 28 м/с в регион переброшены дополнительные силы энергетиков. Непогода провоцирует новые обрывы провода на линиях электропередачи, причем зачастую на тех же, что были восстановлены накануне.
Перебои в электроснабжении фиксируются в Махачкале и ее пригородах, а также ряде домовладений в Кизляре и Кизлярском районе, г. Южно-Сухумске, Дербентском, Буйнакском, Тарумовском, Новолакском, Кумторкалинском районах. Число жителей, испытывающих неудобства из-за отключений, постоянно меняется.
По состоянию на 13.00 по московскому времени восстановлено электроснабжение 19 тысяч жителей, отключенных сегодня.
В регион для повышения оперативности проведения работ в пятницу прибыли 5 бригад энергетиков из Северной Осетии и Ингушетии со спецтехникой. Всего в работах задействованы более 50 бригад (около 200 человек и 60 единиц спецтехники).
Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии компании "Россети": 8-800-220-0-220.