МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Цены на жидкий углекислый газ в Новой Зеландии выросли на 600% из-за закрытия завода Todd Energy в Таранаки, единственного подобного завода в стране, сообщает местное радио RNZ. В Новой Зеландии закрыли завод по производству жидкой углекислоты

Ранее предприятие сообщило, что приняло решение временно закрыться после выявленных проблем с безопасностью.

"К сожалению, мы не можем покрыть значительные расходы, связанные с импортом дополнительного количества CO2, и поэтому уведомили клиентов о корректировке цен на все продукты CO2 на этой неделе", — говорится в письме, которое получили клиенты предприятия.

В нем же были указаны новые цены на жидкий CO2, на 600% превышающие привычные значения. Так, одна бутылка жидкой углекислоты стоит 216 долларов вместо 31 доллара.

Жидкий углекислый газ используется в бытовых, коммерческих и промышленных целях. Одна из основных сфер его применения – пивная индустрия.

"Многие пивоварни в Новой Зеландии теперь не знают, смогут ли вообще позволить себе закупки по такой цене", — заявила RNZ глава гильдии пивоваров Новой Зеландии Мелани Кис.

Конкретные сроки возобновления работы завода не были названы.