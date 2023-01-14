Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа
Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа
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АШХАБАД, 14 янв — ПРАЙМ. Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа (ПХГ), сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
О строительстве в стране "первого ПХГ для обеспечения запасов товарного газа" на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК.
Он сообщил, что, "в соответствии с международной практикой для подготовки технико-экономического обоснования, проектирования, оснащения и строительства планируется привлечь международные консалтинговые компании".
"Заслушав отчёт, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность рационального и эффективного использования газовых ресурсов и необходимость принятия мер по дальнейшему наращиванию сотрудничества с надёжными зарубежными партнёрами", — подчеркивает "Нейтральный Туркменистан".
Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.
https://1prime.ru/energy/20230114/839471415.html
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