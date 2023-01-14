Министр энергетики ОАЭ аль-Мазруи: мы будем инвестировать в поставки трубопроводного газа
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ДОХА, 14 янв — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют делать инвестиции в развитие поставок трубопроводного газа, сообщил в субботу на открытии энергетического форума в Абу-Даби министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Трансляция форума шла в социальных сетях.
"Вместе с Катаром и Оманом мы создали трубопровод для поставок газа в наши страны, поставки газа по трубопроводам дают многое для энергетической безопасности. В будущем мы должны делать больше таких проектов, чтобы газ был в наличии и доступен по цене, и мы планируем делать такие инвестиции", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20230114/839472068.html
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