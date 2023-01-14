МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Для того, чтобы обеспечить ФРГ поставками газа из России, нужно создать условия для восстановления пропускной способности российских трубопроводов "Северные потоки", заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Эксперт рассказал, как санкции Канады повлияют на "Северный поток"

Как пишет издание Regional Heute со ссылкой на политика, пока вопрос о возобновлении поставок из России не стоит: необходимо дождаться окончания ситуации на Украине.

"Вопрос о поставках российского топлива не стоит до окончания боевых действий на Украине, но нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить структуру "Северного потока" от дальнейших разрушений. Время идет", — приводит издание слова Кречмера.

Он добавил, что если не привести в готовность к работе поврежденые участки трубы, то газопровод станет непригодным для использования.

он считает также, что беспрецедентный рост цен на все энергоресурсы "душит компании" на территории всей Германии.

"Мы должны иметь возможность использовать не только дорогой СПГ после окончания конфликта", — добавил он.

По мнению политика, властям страны надо провести оценку, экспортеры какой страны смогут предоставить Германии более низкие цены и удобные логистические цепочки. "Это в наших национальных интересах", — особо отметил Кречмер.