ТОКИО, 15 янв — ПРАЙМ. Агентство по атомной энергии Японии приняло решение о модернизации хранилища ядерных отходов на остановленном заводе по переработке ядерного топлива в префектуре Ибараки к северо-востоку от Токио, сообщило агентство Киодо. Япония еще не определилась с позицией по лимиту цен на нефть из России

По данным представителей агентства, на усовершенствование хранилища потребуется 36,1 миллиарда иен (около 280 миллионов долларов) из средств налогоплательщиков. Из них чуть меньше половины уйдет на строительство саркофага над бассейном, где хранятся цистерны с ядерными отходами, и установку подъемного оборудования.

Агентство уточняет, что в период с 1977 года по 1991 год в бассейн хранилища на заводе в населенном пункте Токай с помощью троса были спущены около 800 цистерн с отходами, излучающие высокий уровень радиации. Из них многие в настоящее время лежат на боку или перевернуты. Часть из цистерн получили повреждения в результате сброса в бассейн. В 1990 году было установлено, что условия хранения ядерных отходов не соблюдаются, однако работы по их извлечению постоянно откладывались.

Теперь же специалисты рассчитывают, что им удастся начать подъем цистерн с ядерными отходами в середине 2030-х годов.

Решение по демонтажу завода было принято в 2014 году. Работы, как ожидается, займут около 70 лет.