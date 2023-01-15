БАКУ, 15 янв — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов подписали в Абу-Даби Соглашение о совместной разработке проектов по морской ветровой энергетики, сообщает пресс-служба азербайджанской госнефтекомпании. СМИ узнали о многомиллиардных инвестициях ОАЭ в Южную Корею

"Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики и компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов подписали в Абу-Даби Соглашение о совместной разработке проектов по морской ветровой энергетике и водорода мощностью 2 ГВт, а также о совместной разработке проектов солнечной фотоэлектрической энергии мощностью 1 ГВт и ветровой энергии на суше мощностью 1 ГВт", — говорится в сообщении.

Masdar, которая является крупнейшей компанией Объединенных Арабских Эмиратов в области возобновляемой энергетики, в настоящее время реализует проект Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт в Азербайджане. Ожидается, что станция будет ежегодно производить полмиллиарда киловатт-часов электроэнергии и поможет сократить выбросы более чем на 200 000 тонн в год.