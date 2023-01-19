МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Почти все страны ЕС, кроме Венгрии, планируют отказаться от российских энергоносителей до конца этого года, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления в Международном университете в Испании. Прямая трансляция этого события шла через Zoom. Евросоюз может заменить российский газ возобновляемой энергией, считает ЕК

Он подчеркнул, что "к концу года все государства избавятся полностью от энергоресурсов из России. Скорее всего, Венгрия может стать исключением".

После начала Россией спецоперации по защите Донбасса от украинских националистов страны Запада ввели против нее санкции. Многие государства объявили о заморозке активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.

Президент Владимир Путин не раз отмечал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от российского газа и других ресурсов, ведут к деиндустриализации европейского континента, подчеркнул он.