МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о продолжении консультаций с российской и украинской сторонами о создании зоны безопасности на Запорожской АЭС, следует из публикации на интернет-портале агентства. В Запорожской области не исключили запуск ЗАЭС в режим генерации

Глава МАГАТЭ отметил, что намерен продолжить консультации с Москвой и Киевом по вопросу организации безопасной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время.

"Я не остановлюсь, пока столь необходимая зона не станет реальностью", — подчеркнул Гросси.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.