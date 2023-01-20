МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжает падать, марка Аи-92 обновила семилетний минимум, свидетельствуют данные торгов. Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо

Накануне цена бензина Аи-92 опустилась до минимума за семь лет — 33,92 тысячи рублей. В пятницу бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел еще на 2,29%, до 33 142 рублей за тонну. Таких низких цен на этот вид топлива не было с января 2016 года.

Стоимость марки Аи-95 снизилась на 1,95%, до 38 329 рублей, что является минимумом с середины ноября 2022 года.

Летнее дизельное топливо потеряло в цене 2,76%, его стоимость составила 40 162 рубля — минимум с февраля 2018 года. Межсезонный и зимний дизель подешевели на 3,28% и 3,72%, до 40 870 и 48 458 рублей за тонну соответственно. Для межсезонного топлива это минимум с февраля 2018 года, а для зимнего — это минимальная цена с прошлой зимы.

Также подешевели сжиженные углеводородные газы (СУГи) — на 2,45%, до 7 079 рублей. Мазут же поднялся в цене на 5,96%, до 7 060 рублей. А цена авиакеросина осталась прежней — 69 619 рублей.