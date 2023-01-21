В "Росэнергоатоме" рассказали о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" рассказали о попытках вербовки Киевом сотрудников Запорожской АЭС
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ЭНЕРГОДАР, 21 янв — ПРАЙМ. Киев участил попытки завербовать на свою сторону сотрудников Запорожской атомной электростанции. Украинский режим запугивает не только самих атомщиков, но и членов их семей, которые сейчас находятся на контролируемой Киевом территории. Об этом заявил в беседе с РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Нам известно, что активизирована работа по вербовке людей из числа сотрудников. Был период, когда спецслужбы Украины относительно успокоились, а сейчас наступил период активизации", — добавил собеседник агентства.
Вербовку проводят разными способами, один из них — звонки по телефону. "Все это создает, конечно, большие трудности в работе с персоналом, поэтому говорить о полном заполнении всех вакансий пока рано", — добавил Карчаа.
"Несмотря ни на что, мы идем вперед. Люди все равно подписывают контракты. Таких контрактов уже более трех тысяч", — отметил он.
https://1prime.ru/energy/20230121/839542723.html
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