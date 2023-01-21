Журналист Bloomberg: Евросоюз сильно рискует, ужесточая санкции против России
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Входящие в Евросоюз государства берут на себя большой риск, в очередной раз ужесточая антироссийские санкции и распространяя запрет на нефть, считает автор агентства Bloomberg.
По мнению обозревателя Джека Виттельса, ввод ограничений на покупку дизельного топлива из России могут нанести серьезный удар по экономикам стран Европы и усложнить выполнение властями задачи по сдерживанию роста инфляции.
"Если европейские покупатели не смогут найти альтернативные источники топлива, санкции приведут к колоссальным расходам в отраслях, зависящих от дизеля, таких как сельское хозяйство и автомобильные перевозки", — пишет он.
По мнению автора статьи, Российская Федерация все еще остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Евросоюз.
За прошлый год, пишет он, из российских портов было экспортировано порядка 220 миллионов баррелей. "Этого достаточно, чтобы заполнить около 14 тысяч олимпийских бассейнов", — добавляет обозреватель.
Европей1ские государства получают для своих потребностей большой объем дизельного топлива за пределами региона. Как сообщали иностранные СМИ, в декабре 2022 года игрокам в Европе удалось побить рекорд 2016 года по объемам импорта. Половина этого объема пришлась на закупку у российских производителей. Напомним, что с 5 февраля текущего 2023 года в Евросоюзе заработает запрет на импорт российских нефтепродуктов, которые поставляются морским путем.
https://1prime.ru/energy/20230121/839543293.html