МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Входящие в Евросоюз государства берут на себя большой риск, в очередной раз ужесточая антироссийские санкции и распространяя запрет на нефть, считает автор агентства Bloomberg. США с союзниками договорились ввести два ценовых потолка на нефть из России

По мнению обозревателя Джека Виттельса, ввод ограничений на покупку дизельного топлива из России могут нанести серьезный удар по экономикам стран Европы и усложнить выполнение властями задачи по сдерживанию роста инфляции.

"Если европейские покупатели не смогут найти альтернативные источники топлива, санкции приведут к колоссальным расходам в отраслях, зависящих от дизеля, таких как сельское хозяйство и автомобильные перевозки", — пишет он.

По мнению автора статьи, Российская Федерация все еще остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Евросоюз.

За прошлый год, пишет он, из российских портов было экспортировано порядка 220 миллионов баррелей. "Этого достаточно, чтобы заполнить около 14 тысяч олимпийских бассейнов", — добавляет обозреватель.

Европей1ские государства получают для своих потребностей большой объем дизельного топлива за пределами региона. Как сообщали иностранные СМИ, в декабре 2022 года игрокам в Европе удалось побить рекорд 2016 года по объемам импорта. Половина этого объема пришлась на закупку у российских производителей. Напомним, что с 5 февраля текущего 2023 года в Евросоюзе заработает запрет на импорт российских нефтепродуктов, которые поставляются морским путем.