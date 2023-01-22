МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Энергетическое обеспечение Венгрии без поставок нефти и газа из Российской Федерации невозможно гарантировать. Об этом в беседе с итальянским изданием La Repubblica рассказал глава министерства иностранных дел и внешнеэкономического сотрудничества Венгрии Петер Сийярто. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 22 января

По мнению дипломата, в политике необходимо учитывать "географию и реальность".

"Когда вы находитесь в районе, не имеющем выхода к морю, если вы не получаете российские энергоресурсы, вы не можете снабжать свою страну", — заявил представитель МИД.

Он добавил, что его страна обязана поддерживать отношения с Москвой. Другой жизненно важный вопрос для его государства — это получение гарантий исключения из санкционных списков Евросоюза Венгрии и ее импорт энергоресурсов.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступал с заявлением, что страны Европы крупно теряют, отказываясь от энергоресурсов России в пользу поставок из США. Евросоюз переплачивает в 5-10 раз, поэтому Брюсселю было бы логично задать вопросы "американским друзьям" о том, кто на самом деле получает прибыль в сложившейся ситуации.