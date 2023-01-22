МАДРИД, 22 янв — ПРАЙМ. Страны-члены Евросоюза за несколько месяцев преодолели энергетическую зависимость от России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Diario. ЕС вряд ли сможет отказаться от энергоресурсов из России, считает экономист

"Мы кардинально меняем ситуацию: за несколько месяцев мы устранили энергетическую зависимость от России, которую наращивали годами", — сказал он.

По его словам, с начала кризиса на Украине значительно изменилось восприятие либеральной парадигмы, в рамках которой выстраивалась европейская политика, раньше считалось, что экономическая взаимозависимость является фактором, способным предотвращать конфликты.

Что касается самой проблемы на энергетическом рынке, он уверен, что пик роста цен уже был пройден, а ситуация возвращена к докризисному уровню.

"Поэтому напряженность на энергетическом рынке уже нельзя объяснить (происходящим на Украине — ред.)…: это структурная проблема энергетики и, в частности, соотношения между ценами на газ и электричество. Я надеюсь, что мы в Комиссии скоро выступим с предложением исправить это", — сказал Боррель.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию из-за Украины. Против газа санкции не вводились, однако вице-премьер РФ Александр Новак отмечал общий политический настрой по снижению зависимости от поставок российского газа в Европе. По его словам, в этих условиях Россия будет стремиться перенаправлять его на новые рынки, хотя в Европе постоянно просят увеличить поставки по имеющейся инфраструктуре.