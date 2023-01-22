МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные электростанции. Британии хватит энергии на зиму, заявил глава Минэнерго страны

"Мы выпустили уведомление о подготовке трех резервных угольных станций… Эта мера должна придать обществу уверенность в обеспеченности энергией в понедельник", — говорится в сообщении National Grid в Twitter.

Согласно оператору, уведомление не тождественно подтверждению того, что эти станции будут использованы 23 января. National Grid также призвал граждан использовать энергию "в обычном режиме".