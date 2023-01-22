В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции
Энергооператор поручил подготовить к запуску три резервные угольные станции в Британии
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные электростанции.
"Мы выпустили уведомление о подготовке трех резервных угольных станций… Эта мера должна придать обществу уверенность в обеспеченности энергией в понедельник", — говорится в сообщении National Grid в Twitter.
Согласно оператору, уведомление не тождественно подтверждению того, что эти станции будут использованы 23 января. National Grid также призвал граждан использовать энергию "в обычном режиме".
https://1prime.ru/energy/20230122/839545051.html
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