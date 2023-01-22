ПАРИЖ, 22 янв — ПРАЙМ. Водородный трубопровод, который планируется построить между Барселоной и Марселем (H2Med), будет продлен до Германии, заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон пообещал помочь Молдавии с поставками электроэнергии

"Мы решили расширить проект трубопровода H2Med, который благодаря европейскому финансированию свяжет Испанию, Португалию и Францию с Германией, которая станет партнером этой инфраструктурной стратегии в отношении водорода", — сказал французский лидер на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее Макрон сообщил, что строительство трубопровода между Барселоной и Марселем должно быть завершено к 2030 году.

В конце 2022 года Франция, Испания и Португалия договорились создать зеленый коридор, который заменит газопровод MidCat. Он должен позволить транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель, открыв доступ странам Пиренейского полуострова к энергетическому рынку ЕС. Весь проект (H2Med) будет состоять из двух основных частей. Первый коридор будет соединять Селорику-да-Бейра, который находится в восточной части Португалии, с испанским городом Самара на северо-западе страны (CerZa). Второй коридор свяжет Барселону с французским Марселем (BarMar).