МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Оператор единой британской энергосистемы National Grid 23 января впервые начнет выплату вознаграждений абонентам, которые снизят потребление электроэнергии в наиболее загруженные часы, говорится в заявлении компании. Индекс доверия потребителей в Британии вернулся к историческим минимумам

"Мы запускаем (услугу — ред.) Demand Flexibility Service завтра с 17 до 18 часов", — говорится в сообщении в Twitter энергооператора.

Отмечается, что такая мера не означает, что электроснабжение находится под угрозой.

Согласно информации на сайте компании, Demand Flexibility Service — услуга, предусматривающая стимулирующие выплаты за снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки. Как сообщали британские СМИ, в National Grid хотят, чтобы в такое время люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки. Компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час.