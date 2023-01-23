МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основной прирост экспортных поставок газа из России в ближайшие годы придется на Китай – по газопроводу "Сила Сибири", считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперты прогнозируют снижение добычи "Газпрома" в 2023 году

"В ближайшие годы основной прирост экспортных поставок российского трубопроводного газа обеспечит Китай. Если в 2022 году поставки газа из России в Китай составили около 16 миллиардов кубометров (как сообщал вице-премьер Александр Новак, 15,5 миллиарда кубометров – ред.), то в 2023 году они могут достигнуть 22-23 миллиардов кубометров – в соответствии с плановым увеличением поставок по газопроводу "Сила Сибири", – полагает директор "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.

Согласен с ним начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Он отметил, что важнейшим направлением развития может стать еще один газопровод в Китай – "Сила Сибири 2" – проектной мощностью около 50 миллиардов кубометров в год.

При этом проект пока находится на стадии проработки (об окончательной договоренности с Китаем не сообщалось), а поставки с Сахалина по трубопроводу "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" имеют неопределенности с ресурсной базой, подчеркивает источник РИА Новости в отрасли. "В краткосрочной перспективе единственным каналом роста экспорта является "Сила Сибири"… новые трубопроводные экспортные маршруты появятся уже ближе к 2030 году", – отмечает он.

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту, "Северному потоку", и балансирующему – "Ямал – Европе", втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако выросли в азиатском направлении – по "Силе Сибири" – в Китай.

Отмеченные РИА Новости эксперты ранее говорили, что поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться на 30%, до уровня не более 70 миллиардов кубометров.