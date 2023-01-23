МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Доказанные запасы углеводородов "Новатэка" по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных предприятий) в прошлом году увеличились на 7,1% по сравнению с 2021 годом — до 17,571 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании. Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

"Доказанные запасы углеводородов компании по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных предприятий) составили 17 571 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 2 431 миллиарда кубометров газа и 194 миллиона тонн жидких углеводородов. По сравнению с концом 2021 года запасы углеводородов увеличились на 7,1%", — говорится в сообщении.

Коэффициент восполнения составил 282%.

"На динамику запасов в 2022 году положительно повлияли успешные результаты геологоразведочных работ на Гыданском, Южно-Тамбейском, Верхнетиутейском, Северо-Часельском месторождениях, эксплуатационное бурение на Утреннем, Южно-Тамбейском, Северо-Русском, Уренгойском (Самбургский, Ево-Яхинский, Усть-Ямсовейский, Олимпийский лицензионные участки) месторождениях, а также приобретение новых лицензий в результате участия в аукционах (Арктическое, Нейтинское месторождения) и увеличение доли владения в ЗАО "Тернефтегаз" до 100%", — также говорится в сообщении.