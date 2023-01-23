БУДАПЕШТ, 23 янв — ПРАЙМ. Венгрия не станет поддерживать санкции, влияющие на сотрудничество с Россией в атомной энергетики, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии назвал десятый пакет санкций "огромной ошибкой"

Глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил значительную роль АЭС "Пакш", построенной совместно с Россией, в энергообеспечении страны. Он напомнил, что страна уже 40 лет пользуется энергией со станции. Кроме того, Будапешт девять лет назад подписал с "Росатомом" договор о строительстве новых блоков

"Так что, думаю, совершенно очевидно, что Венгрия не будет поддерживать любые санкционные меры, которые каким-либо образом ограничивали бы сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики", — сказал Сийярто.

Министр добавил, что главы МИД Евросоюза не обсуждали конкретные предложения по санкциям против российской атомной энергетики. По его словам, дискуссии о необходимости ввести ограничения против "Росатома" и сотрудничеств в ядерной области идут "уже долгое время".