МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. "Россети" в 2022 году обеспечили технологическое присоединение 400 тысяч новых потребителей, в том числе 396 тысяч было присоединено по льготной ставке, рассказал замглавы "Россетей" по инвестициям и капитальному строительству Алексей Мольский. "Россети" планируют переизбрать совет директоров

"Итоги 2022 года. Присоединено 400 тысяч новых потребителей, в том числе льготной категории — 396 тысяч", — следует из презентации Мольского на круглом столе в Совете Федерации. Там же отмечается, что присоединенная мощность составила 12 ГВт, льготной категории — 6 ГВт.

Кроме того, из доклада Мольского следует, что в 2023 году "Россети" планируют направить 210,357 миллиарда рублей на техприсоединение потребителей, в том числе 43,15 миллиарда рублей для льготных потребителей.

Мольский рассказал, когда население узнало, что с 1 июля 2022 года в России будет скорректирован механизм оплаты потребителями затрат на подключение к электросетям, компания столкнулась с большим количеством заявок. "Это был такой вал. У нас сегодня просроченных договоров ТП по многим регионам… Такого не было… Все срочно побежали подавать заявку, чтобы получить эту льготу по 550 рублей", — отметил Мольский.

С 2009 года стоимость льготного техприсоединения к сетям для населения составляла 550 рублей за всю услугу. С 1 июля 2022 года стоимость присоединения установлена на уровне 3 тысяч рублей за 1 кВт, а с 1 июля 2023 года она будет увеличена до 4 тысяч рублей. Регионы в отдельных случаях могут сами устанавливать размер платы за техприсоединение, но не более 10 тысяч рублей за 1 кВт.

"Россети" в начале года сообщили о завершении основных этапов реорганизации группы компаний. ПАО "Федеральная сетевая компания — Россети" (сокращенно — "Россети") стала головной в группе компаний "Россети". На ее баланс переведены акции других компаний группы "Россети", включая 16 ключевых распределительных сетевых организаций России.