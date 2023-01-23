МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект о сокращении сроков проведения следственных действий в делах о хищениях нефти, нефтепродуктов и газа, сообщил журналистам его соавтор, глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев. Российские нефтекомпании обяжут следить за перепродажей их нефти, пишут СМИ

"Предложенные нами поправки позволят сократить сроки проведения необходимых следственных действий", — рассказал Пискарев.

Законопроект затрагивает вопросы правового регулирования при расследовании уголовных дел о хищениях нефти, нефтепродуктов и газа, отметил парламентарий.

"Не секрет, что попытки хищения газа и нефтепродуктов приводят к опасным последствиям – разливу топлива, взрывам на газо- и нефтепроводах, и, помимо экологического и экономического ущерба, представляют серьезную опасность для людей. Соблюдение разумных сроков следствия и своевременное наказание виновных станет дополнительным фактором, способствующим укреплению безопасности в этой сфере", — добавил Пискарев.

Он отметил, что данный законопроект логически дополняет меры по укреплению безопасности и антитеррористической защищенности объектов в топливно-энергетической сфере, предложенные законопроектом, внесенным им вместе с коллегами на прошлой неделе.

Депутаты от "Единой России", в частности, Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Андрей Картаполов внесли тогда в Думу проект об усилении санкций за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.