В ГД внесли проект о сокращении сроков расследования дел о хищении нефти и газа
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект о сокращении сроков проведения следственных действий в делах о хищениях нефти, нефтепродуктов и газа, сообщил журналистам его соавтор, глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев.
"Предложенные нами поправки позволят сократить сроки проведения необходимых следственных действий", — рассказал Пискарев.
Законопроект затрагивает вопросы правового регулирования при расследовании уголовных дел о хищениях нефти, нефтепродуктов и газа, отметил парламентарий.
"Не секрет, что попытки хищения газа и нефтепродуктов приводят к опасным последствиям – разливу топлива, взрывам на газо- и нефтепроводах, и, помимо экологического и экономического ущерба, представляют серьезную опасность для людей. Соблюдение разумных сроков следствия и своевременное наказание виновных станет дополнительным фактором, способствующим укреплению безопасности в этой сфере", — добавил Пискарев.
Он отметил, что данный законопроект логически дополняет меры по укреплению безопасности и антитеррористической защищенности объектов в топливно-энергетической сфере, предложенные законопроектом, внесенным им вместе с коллегами на прошлой неделе.
Депутаты от "Единой России", в частности, Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Андрей Картаполов внесли тогда в Думу проект об усилении санкций за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
https://1prime.ru/energy/20230123/839553807.html