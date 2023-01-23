МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, за 2022 год снизилась на 1,2% по сравнению с годом ранее — до 29,778 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. ТГК-14 выработала рекордный объем электроэнергии в 2022 году

"Объем производства электрической энергии ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, за 2022 год составил 29 777,6 миллиона кВт.ч, показав незначительное снижение на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года", — говорится в сообщении.

Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях за 2022 год снизилась на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, Производство электроэнергии ГЭС сохранилось на уровне 2021 года.

"Основными причинами снижения выработки электроэнергии в 2022 году стал общий спад потребления электроэнергии", — отмечает компания.

Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, составил 25,686 миллиона Гкал, показав снижение на 1,8% относительно 2021 года, вследствие более теплых температур наружного воздуха.

ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,9 ГВт, тепловая — 13,52 тысячи Гкал/час.