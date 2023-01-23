МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило новую систему перспективного планирования в электроэнергетике, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации. В Минэнерго оценили сроки работы электроэнергетики без импортозамещения

"Утвердить правила формирования и поддержания в актуальном состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем для целей перспективного развития электроэнергетики",- говорится в документе.

Ответственность за разработку системы перспективного развития электроэнергетики будет нести "Системный оператор".

Подписанное постановление, по словам председателя правления "Системного оператора" Федора Опадчего, является базовым подзаконным актом, без которого невозможно начало применения новой системы перспективного планирования.

"Принятый Правительством документ задает требования к содержанию документов перспективного развития электроэнергетики, порядку их разработки, обсуждения и утверждения, а также устанавливает механизмы взаимодействия Системного оператора и заинтересованных лиц", — говорится в сообщении СО ЕЭС.

По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, которые приводятся в сообщении энергодиспетчера, новые правила позволят внедрять наиболее эффективные с технической и с экономической точек зрения решения, оптимизировать строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей",- говорится в сообщении Системного оператора.