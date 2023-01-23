МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску во вторник блок угольных электростанций. В Британии подготовят к запуску три резервные угольные электростанции

"Помимо предоставления во вторник вечером услуги Demand Flexibility Service, мы поручили подготовить к запуску блок угольных электростанций, работающий по зимнему контракту на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы электростанции были доступны завтра, если потребуется", — говорится в Twitter-аккаунте оператора.

Согласно информации на сайте компании, Demand Flexibility Service — услуга, предусматривающая стимулирующие выплаты за снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки. Как сообщали британские СМИ, в National Grid хотят, чтобы в такое время люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки. Компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час.