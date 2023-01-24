МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Установление странами Запада ценового потолка на нефтепродукты из России сильнее ударит по европейской экономике, чем ранее введенный лимит цен на российскую нефть, заявила газета Financial Times. В ЕС заявили, что потолок цен на газ пока не повлиял на его стоимость

Издание подсчитало, что странам Евросоюза требуется около 6,4 миллиона баррелей дизельного топлива в сутки, но своими силами они производят только пять миллионов баррелей в день. При этом на российские поставки сегодня приходится порядка 700 тысяч баррелей топлива.

По оценкам авторов Financial Times, при введении новых ограничений Евросоюзу будет сложно устранить дефицит — ведь в отличие от ситуации в сфере поставок нефти, предложение дизельного топлива на рынке ограничено.

При этом в издании утверждают, что высокие цены на дизельное топливо будут сдерживать рост европейской экономики в 2023 году.