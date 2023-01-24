FT объяснила, как потолок цен на нефтепродукты из России ударит по Европе
Financial Times: введение потолка цен на российские нефтепродукты сдержит рост экономики Европы
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Установление странами Запада ценового потолка на нефтепродукты из России сильнее ударит по европейской экономике, чем ранее введенный лимит цен на российскую нефть, заявила газета Financial Times.
Издание подсчитало, что странам Евросоюза требуется около 6,4 миллиона баррелей дизельного топлива в сутки, но своими силами они производят только пять миллионов баррелей в день. При этом на российские поставки сегодня приходится порядка 700 тысяч баррелей топлива.
По оценкам авторов Financial Times, при введении новых ограничений Евросоюзу будет сложно устранить дефицит — ведь в отличие от ситуации в сфере поставок нефти, предложение дизельного топлива на рынке ограничено.
При этом в издании утверждают, что высокие цены на дизельное топливо будут сдерживать рост европейской экономики в 2023 году.
https://1prime.ru/energy/20230124/839557829.html
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