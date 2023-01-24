МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Из-за сбоя в работе ТЭЦ в городе Железногорск-Илимский на севере Иркутской области введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства региона. Кишиневские ТЭЦ и заводы перейдут на сокращенный режим работы

В Иркутской области, куда 20 января пришел холодный фронт с морозами до минус 52 градусов по Цельсию, в городе Железногорск-Илимский произошел сбой в работе ТЭЦ-16. Причиной стал замерзший уголь, который не успевали дробить. В результате произошло снижение параметров теплоносителя. Более 950 домов и 18 соцобъектов попали в зону низкого температурного режима.

"В целях исправления ситуации в работу был запущен четвертый резервный котел и увеличено количество рабочих для обслуживания котельного оборудования. На территории города ввели режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным на утро 24 января, в домах и помещениях социальных объектов города становится теплее. ТЭЦ работает в штатном режиме.

В пяти школах Железногорска-Илимского 24 и 25 января установлен дистанционный режим занятий — помещения успели промерзнуть и на достижение комфортной температуры требуется время. Детские сады работают в обычном графике.