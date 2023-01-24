МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Юбилейная, стотысячная топливная кассета для ядерных реакторов ВВЭР-440, сдерживающих рост цен на электроэнергию за рубежом, выпущена на "Машиностроительном заводе" (предприятии топливной компании "Росатома" ТВЭЛ) в подмосковной Электростали. Пекин призвал Токио утилизировать воду с АЭС "Фукусима — 1" безопасно

"Изделие с юбилейным серийным номером выпущено в рамках выполнения заказа для венгерской АЭС "Пакш", — говорится в сообщении ТВЭЛ.

Реакторные установки ВВЭР-440 – старейшие из действующих моделей в парке так называемых легководных реакторов российского дизайна ВВЭР. В них вода используется и в качестве теплоносителя, и как замедлитель нейтронов. Реакторы ВВЭР-440 надежно эксплуатируются с 1970 года. В настоящее время в мире имеются 22 действующих энергоблока ВВЭР-440, в том числе 5 в России, а 17 – за рубежом. Их общая электрическая мощность – более 10,5 ГВт, ежегодная выработка электроэнергии по данным МАГАТЭ – более 70 млрд кВт-ч.

"При том, что на российских АЭС сейчас действуют в основном более современные и мощные реакторы ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200, в ряде стран, особенно в Центральной Европе, блоки ВВЭР-440 составляют основу не только атомной генерации, но и национальной энергосистемы в целом. В частности, блоки ВВЭР-440 традиционно обеспечивают половину выработки электроэнергии в Венгрии, и более половины – в Словакии", — отмечается в пресс-релизе.

По данным европейских регуляторов, цены на электроэнергию в этих странах – одни и из самых низких в Евросоюзе (в частности, в Венгрии – 9,02 евроцента за 1 киловатт-час, что в 3,5 раза ниже среднеевропейского уровня 31,74 евроцента). Единственный действующий энергоблок ВВЭР-440 Армянской АЭС в Мецаморе, вновь запущенный в 1995 году после консервации, до сих пор обеспечивает значительную долю производства электроэнергии в стране. ТВЭЛ увеличила объем зарубежных топливных заказов с десятилетним сроком

Реакторы ВВЭР-440, работающие на российском ядерном топливе, помогают не только решать задачи в области климата, предотвращая выбросы парниковых газов, но и сдерживают рост цен на электроэнергию, которые традиционно высоки в странах с растущей долей новой ВИЭ-генерации в энергобалансе, поясняется в сообщении.

ТВЭЛ сейчас является единственным в мире лицензированным поставщиком ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440. Российские инженеры постоянно повышают эффективность действующих энергоблоков с этими установками за счет инновационных решений по ядерному топливу и топливному циклу. При этом для каждого заказчика производится по сути уникальное топливо исходя из стратегии топливных циклов того или иного национального оператора АЭС.

Основные направления инновационной деятельности для ВВЭР-440 – это топливо повышенной ураноемкости, топливо с оптимизированным водо-урановым отношением, внедрение конструкции топлива 3-го поколения, переход на новую марку уранового сырья, поставки виброустойчивого топлива и т.д. На один из энергоблоков российской Кольской АЭС в Заполярье поставляется топливо с регенерированным ураном, извлеченным из отработавшего ядерного топлива.