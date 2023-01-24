БРЮССЕЛЬ, 24 янв — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо как можно быстрее перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш в профильном комитете Европарламента. В ЕС заявили, что потолок цен на газ пока не повлиял на его стоимость

Швеция с 1 января на полгода является председателем в совете ЕС. Буш представляла в комитете Европарламента по промышленности и энергетике программу шведского председательства.

"Нам нужно избавиться от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива как можно быстрее", — сказала она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы, не прибегая к отключениям электроэнергии. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Евросоюз в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объемы российского газа энергией из возобновляемых источников. Также с 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции, ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю.

По словам Буш, Евросоюзу необходимо ускорить работу по переходу от ископаемого топлива в сторону зеленой энергетики.

По ее словам, все не ископаемые источники энергии, в том числе ветровая и атомная, помогут Евросоюзу достичь климатических целей, поставленных на 2050 год. К этому году Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом.

"Швеция готова к амбициозному председательству, мы сделаем приоритетом законодательство, связанное с энергетическим кризисом, включая любые предложения по пересмотру структуры рынка электроэнергии", — также сказала Буш.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия хочет представить проект реформы рынка электроэнергии Евросоюза в первом квартале текущего года.

ЕК отмечала, что эта реформа будет сосредоточена, в том числе, на уменьшении влияния цен на газ на стоимость электроэнергии для потребителей.