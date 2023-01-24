МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В 2022 году глобальная энергетическая карта мира стала перекраиваться, пишет обозреватель Dünya Керим Улькер. Европейские страны прикладывают все возможные усилия ради снижения своей зависимости от российских энергоносителей, а в ценообразовании на нефть и газ внедряется практика ценового потолка. Постепенно новыми поставщиками для ЕС стали богатые энергоносителями государства, прежде всего страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, и даже в отношении стран под санкциями, таких как Венесуэла, были введены определенные послабления. Названы три фактора, которые сделают следующую зиму для европейцев ужасной

Обозреватель отмечает, что перемены в энергетике поставили Турцию в интересное положение с точки зрения маршрутов. Во-первых, Россия выступила с предложением сделать Турцию энергетическим хабом, выдвинув ее на передний план в качестве альтернативного пути для выхода в страны Евросоюза. Первый документ в этой связи был подписан 3 января 2023 года. Соглашение о сотрудничестве в области природного газа, заключенное с Болгарией, вызвало интересную реакцию в Европе. Сначала напомним о соглашении, а потом поговорим о последовавшей за ним реакции.

О заключенной сделке объявили министр энергетики Турции Фатих Денмез и его болгарский коллега Розен Христов. Соглашение подписали генеральный директор BOTAŞ Бурхан Озджан от имени Турции и генеральный директор Bulgargaz Деница Златева со стороны Болгарии.

В материале отмечается, что срок действия соглашения составит 13 лет. Документ предполагает транспортировку газа из Турции в Болгарию в объеме около 1,5 миллиарда кубометров в год.

Данное соглашение вызвало неоднозначную реакцию Европы. Европейская федерация торговцев энергией (EFET), которая включает в себя крупнейшие энергетические компании и финансовые учреждения, заявила о своей обеспокоенности по поводу возможной дискриминации потребителей газа после 13-летнего соглашения между Болгарией и Турцией о доступе к турецкой газовой сети. Руководство EFET сделало первый шаг в этом отношении и направило письмо Европейской комиссии и болгарскому государственному поставщику "Bulgargaz", который является стороной соглашения. Yeni Şafak: уличные протесты парализовали Европу

В письме EFET говорится, что условия соглашения, подписанного между Bulgargaz и вертикально интегрированной турецкой газовой компанией "BOTAŞ", создадут "неоптимальные рыночные условия" для других лицензированных газораспределителей.

Основанная в 1994 году в Амстердаме EFET объединяет более 130 членов, в том числе таких мировых гигантов энергетической отрасли, как Verbund, GDF Suez, EFD, Engie, E.ON, RWE, EWE, ENI, Edison, Enel, Iberdrola, BP, ExxonMobil, ConocoPhilips, Total, Shell. Среди членов EFET — такие финансовые институты, как Barclays, BP, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Commerzbank, которые владеют и управляют активами на сотни миллиардов долларов. Хотя EFET на данный момент ограничила свою реакцию лишь тем, что она "взволнована", ее члены, несомненно, обладают мощным лоббистским потенциалом, резюмировал Улькер.