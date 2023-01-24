МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство изменило схему расчетов оплаты мощности калининградских ТЭС "Интер РАО", следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном интернет-сайте правовой информации. Эксперт оценил возможный перенос оплаты мощности ТЭС "Интер РАО"

По новым правилам, платежи будут рассчитываться исходя из объема экспорта электроэнергии со станций за последнее полугодие, а не 12 месяцев, как это было ранее.

"12 календарных месяцев заменить словами 6 календарных месяцев", — говорится в постановлении в отношении планового коэффициента резервирования мощности для территории Калининградской области.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что "Интер РАО" (монопольный экспортер электроэнергии) добился снижения своего платежа за мощность новых ТЭС в Калининградской области из-за остановки экспорта электроэнергии в Литву. Экспорт остановился 22 мая 2022 года, но "Интер РАО" продолжало платить за мощность ТЭС, поскольку платеж рассчитывался исходя из объема поставки за последние 12 месяцев.

Теперь "Интер РАО", писала газета, сможет не платить за мощность своих калининградских ТЭС. При этом из-за остановки экспорта электроэнергии в Литву энергоцены для промышленности в европейской части России и на Урале несколько увеличатся (ТЭС окупаются в том числе за счет надбавки к цене за мощность для этих потребителей), уточнялось в материале. Нагрузка на промышленность, по данным газеты, увеличится на 70 миллионов рублей за год.