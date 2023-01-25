МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Значительный объем дизельного топлива останется на внутреннем рынке России в результате эмбарго ЕС на нефтепродукты, но эффект от этого уже сейчас заложен в биржевых ценах в России, прокомментировали РИА Новости в Центре развития энергетики. Лучше золота и нефти. Почему медь может стать "хитом" этого года

Биржевые цены на дизельное топливо в России ежедневно снижаются с последнего торгового дня ушедшего года. Сильнее всего дешевеет зимний дизель, за первые две недели торгов в новом году он уже потерял 26%, летний — 18%, межсезонный — 16%.

"Такая динамика связана с ожиданием эмбарго ЕС, которое "запрет" на внутреннем рынке значительный объем дизтоплива. По нашему мнению, оптовые цены на летний дизель могут продолжить снижение до отметки в 30 тысяч рублей за тонну", — объяснили эксперты. Сейчас его стоимость составляет около 38 тысяч рублей.

"Эффект эмбарго в значительной степени заложен в ценах, однако пока сложно сказать, как в действительности будет развиваться ситуация с экспортом", — считают в Центре развития энергетики.

Россия — один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Европу, но с 5 февраля там планируют отказаться от российского топлива и одновременно ввести на него потолок цен. Размер лимита пока не определен. В ответ на ограничения цен Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. Эксперты полагают, что после наступления эмбарго Россия сможет найти новые рынки сбыта своих нефтепродуктов в странах Азии.