МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В результате эмбарго, которое страны Евросоюза планируют наложить на импорт российского дизтоплива, масштабные изменения ожидаются в мировых маршрутах его поставок, пишет обозреватель Haber7 Озгюр Гюндюз. Многие эксперты придерживаются мнения, что благодаря этому Турция будет продавать свое дизельное топливо в Европу по более высокой цене. СМИ: решение Турции вызвало панику у европейских энергетических гигантов

Дизтопливо, используемое в грузовиках, автобусах, кораблях и поездах, а также в строительстве, производстве, сельскохозяйственной технике, является одним из важнейших видов топлива для мировой экономики. Ожидается, что эмбарго на импорт дизельного топлива из России, которое ЕС введет в действие с 5 февраля, на некоторое время создаст его дефицит, а также приведет к новому росту цен на рынках нефти и насосов.

Аналитики Bernstein считают, что с вступлением в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты 5 февраля "ситуация на рынках дизельного топлива станет напряженной". Генеральный директор Flex LNG Эйстейн Каллеклев в Твиттере написал следующее: "2022 год стал годом нехватки природного газа в Европе. Будет ли 2023 год годом дефицита дизельного топлива?"

Гюндюз напомнил, что ЕС является экономическим регионом с беспрецедентной зависимостью от импорта дизельного топлива в мире. Ежегодно в Европу судами отправляется около 500 миллионов баррелей дизеля, и, по данным Vortexa Ltd., обычно по крайней мере половина этого количества отгружалась из российских портов. В 2022 году ЕС импортировал из России 220 миллионов баррелей дизтоплива. В публикации Gulf News отмечается, что Евросоюзу придется найти 600 тысяч баррелей в сутки из других источников вместо России, а России — новых покупателей для своего дизеля.

Обозреватель Haber7 предполагает, что Евросоюз, скорее всего, будет пытаться импортировать дизтопливо прежде всего из Саудовской Аравии и ОАЭ, а также Индии и США. При этом Турция вполне может продавать производимое ею топливо в ЕС по более высоким ценам и использовать российский дизель на внутреннем рынке. СМИ: Китай стал лидером в рейтинге крупнейших экономик мира в 2022 году

Китайских экспорт дизельного топлива также стремительно растет, отметил журналист. По мнению директора по исследованиям Wood Mackenzie Марка Уильямса, "Китай, увеличивший также квоты на экспорт топлива, может экспортировать от 400 до 600 тысяч баррелей дизельного топлива в первом полугодии. Однако Китай осуществляет поставки не напрямую в ЕС, а в другие регионы Азии. Тем не менее эта ситуация может облегчить мировое снабжение дизельным топливом и увеличить его поставки в ЕС".

Еще одно опасение, связанное с предложением на мировом рынке дизельного топлива, параллельно с европейским эмбарго в отношении российских энергоносителей вызвано планами по техническому обслуживанию многих нефтеперерабатывающих заводов США вплоть до конца мая. Согласно информации Reuters и разведывательной компании "IIR Energy", по меньшей мере 15 нефтеперерабатывающих заводов США приостановят производство из-за технического обслуживания на период от двух до 11 недель до конца мая. К середине февраля общая мощность нефтеперерабатывающих заводов США будет затронута ремонтами в два раза больше, чем в среднем за последние пять лет, а общее производство снизится примерно на 1,4 миллиона баррелей.

Что же касается Европы, то на некоторых нефтеперерабатывающих заводах также будет остановлено производство из-за технического обслуживания. Ожидается сокращение производства топлива на двух нефтеперерабатывающих заводах на востоке Германии, которые ранее получали российскую нефть по трубопроводу. А для французских властей новая забастовка рабочих нефтеперерабатывающих заводов наряду с сезонными работами по техническому обслуживанию станет очередным поводом для беспокойства по поводу снабжения континента дизельным топливом, подытожил Гюндюз.