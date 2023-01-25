АФИНЫ, 25 янв — ПРАЙМ. Крит в 2030 году будет потреблять энергию, полностью произведенную за счет возобновляемых источников, заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас. Эксперт назвал премьера Греции "королем газа без газа"

Как сообщила пресс-служба минэнерго, Скрекас сопровождает премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в поездке по Криту. На встрече с представителями производственных предприятий региона в Торгово-промышленной палате Ираклиона он представил правительственную программу энергетического развития региона.

"Остров идет в авангарде греческого туризма. Мы должны создать жизнеспособный Крит с жизнеспособной инфраструктурой. Крит может использовать 100% экологически чистой энергии и внести решающий вклад в достижение поставленной нами национальной цели — к 2030 году 80% потребления (Греции — ред.) будет приходиться на ВИЭ", — сказал глава греческого ведомства.

Скрекас добавил, что правительство в скором времени представит законопроект, который даст возможность создавать профессиональные энергетические сообщества, они смогут устанавливать ВИЭ, подключаться непосредственно к линиям высокого напряжения и устанавливать системы с батареями, что позволяет снизить затраты на электроэнергию.

По словам министра, на модернизацию сетей острова высокого напряжения выделят почти 100 миллионов евро, среднего низкого — 50 миллионов евро.