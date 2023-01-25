КИШИНЕВ, 25 янв — ПРАЙМ. Кишинев продлил на февраль контракт на закупку электроэнергии с находящейся на территории Приднестровья Молдавской ГРЭС, сообщила пресс-служба госпредприятия Energocom. В Молдавии выразили интерес к закупке газа на общей платформе ЕС

"В феврале Energocom закупит около 230 тысяч МВтч у МГРЭС после продления подписанного контракта на поставку электроэнергии. Цена остается такой же, как и в предыдущие два месяца, — 73 доллара за МВтч", — сообщает Energocom в соцсети.

Молдавское предприятие также подписало договор купли-продажи электроэнергии на февраль с Nuclearelectrica из Румынии, который предусматривает покупку диапазона 10 МВтч ночью и диапазона 30 МВтч днем. Цена энергии по этому контракту составляет 450 леев/МВтч (около 23 долларов).

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее сообщил, что власти выбрали наиболее выгодный для граждан вариант, который уже привел к снижению тарифа на электроэнергию на 23%.