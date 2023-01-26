МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские компании перестроили логистику и очень активно повезли уголь через российские порты на Северо-Западе, переориентировав потоки с Востока, и без предоставления скидки к железнодорожному тарифу, сообщил на брифинге замгендиректора РЖД Алексей Шило. В Индии призвали генерирующие компании импортировать уголь

"У нас очень активно с конца прошлого года поехал уголь в адрес портов российских на Северо-Западе. И эта тенденция сохраняется в январе. Мы везем угля в адрес порта Северо-Запада на 32,9% с ростом к январю прошлого года. Уголь российский", — сообщил Шило.

Газета "Коммерсант" в сентябре 2022 года писала, что правительство РФ может вернуть скидку на железнодорожные перевозки угля, но только для портов Северо-Запада. По данным издания, такая мера призвана на фоне эмбарго ЕС увеличить экспорт угля в Азию и одновременно перенаправить поток грузов с Восточного полигона. Однако источники газеты в отрасли тогда говорили, что без скидок экспорт через порты европейской части РФ в основном нерентабелен.

"Получается следующая картина. Действительно, наши угольщики провели очень большую работу, они реально большие молодцы. Смогли те логистические сложности, связанные с поиском судов, с выбором оптимальных точек поставок, они смогли в третьем-четвертом квартале прошлого года решить. Начиная с октября месяца мы увидели, как погрузка угля на порты Октябрьской железной дороги начала восстанавливаться. По январю у нас все порты загружены по перерабатывающей способности на перевалку угля", — рассказал Шило.

То есть практически все компании, особенно крупные, смогли найти новых потребителей и договориться о стоимости доставки своей продукции, резюмировал замгендиректора РЖД.

"Исходя из того, как растут объемы, мы точно можем сказать, мы и раньше говорили об этом, что наш железнодорожный тариф и наша скидка не является решающим фактором для организации такой логистики, сейчас сами цифры говорят о том, что такой поддержки не требуется. У угольщиков очень неплохо получается эти объемы вывозить", — отметил Шило.