МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Киевская, Днепропетровская и Одесская области Украины перешли на стабилизационные отключения света, в последней с полуночи до утра будут действовать экстренные, сообщили в четверг в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Нафтогаз Украины" договорился о резервировании дополнительных объемов газа

Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что на Украине из-за похолодания увеличивается потребление электроэнергии и дефицит мощности в энергосистеме. В этой связи в Одесской области бытовые потребители обеспечены светом лишь шесть часов в день, а лимит потребления света в Киевской области составляет лишь половину от потребности.

"Лимиты потребления электроэнергии в Одесской области, что предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений с 07.00 (08.00 мск) 26 января. При этом с 00.00 (01.00 мск) до 07.00 (08.00 мск) будут продолжаться экстренные отключения" — говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".

В компании также сообщили о применении стабилизационных отключений света в Киевской и Днепропетровской областях, об экстренных отключениях речи не идет.

Ранее ДТЭК сообщал о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.