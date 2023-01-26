БУДАПЕШТ, 26 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком договорился ускорить инвестиции в строительство АЭС "Пакш-2", сообщил глава венгерского ведомства. Третий блок АЭС "Пакш" вновь заработал в полную силу

"Мы сошлись во мнении, что атомная энергетика — это энергия будущего, и для нас является хорошей новостью то, что российское правительство также придает большое значение развитию Пакша. Мы договорились, что ускорим инвестиции везде, где это возможно", — отметил он в соцсетях.

По словам Сийярто, строительство блоков станции имеет решающее значение для венгерской энергетики на фоне кризиса. Поэтому Будапешт не поддержит предложения Брюсселя, которые усложнят сотрудничество с Россией в ядерной области, добавил министр.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.