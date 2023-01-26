ТОКИО, 26 янв — ПРАЙМ. Окончание работ по извлечению отработанного ядерного топлива из бассейна шестого энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии перенесут на первую половину 2025 года, передает агентство Киодо со ссылкой на данные компании-оператора станции TEPCO. Глава МИД Венгрии и Новак договорились об ускорении инвестиций в АЭС "Пакш"

Работы по извлечению топлива из бассейна на шестом энергоблоке АЭС начались в мае 2022 года. Сначала их переносили в общий бассейн в другом здании, но когда в нем почти не осталось места, отработанные сборки начали переносить в специальные контейнеры, которые охлаждаются воздушным способом и могут быть помещены на территории станции. Процесс был приостановлен из-за обнаружения на крышке одного из таких контейнеров налет, похожий на ржавчину.

Специалисты не исключают, что вода была загрязнена цементной пылью или же обломками, которые образовались во время аварии на других энергоблоках в 2011 году. Когда же сборки переносили, их не очистили, что и спровоцировало возможное появление ржавчины.

Как отмечает Киодо, из-за выявленного налета герметичность контейнеров более не может быть гарантирована, и работы были приостановлены.