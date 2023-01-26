МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Вашингтон отказался от планов проучить Эр-Рияд за сокращение нефтедобычи, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на комментарий высокопоставленного сотрудника американского Госдепартамента. Названы причины резкого роста цен на нефть в мире

По мнению чиновника, если говорить о фактическом сотрудничестве этих двух стран, то оно "отвечает интересам США".

В материале отмечается, что, скорее всего, администрация Джо Байдена поменяла свою риторику в отношении решения властей Саудовской Аравии, поскольку последняя в определенном смысле продвигает интересы Вашингтона в мусульманском мире, а также представляет собой "противовес" основному противнику США на Ближнем Востоке — Ирану.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года. На фоне этого президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес довольно резко отреагировал на такое решение ОПЕК+ и даже призвал американские власти приостановить продажу вооружений Эр-Рияду. Байден же, в свою очередь, пригрозил Саудовской Аравии "определенными последствиями" за сокращение нефтедобычи.