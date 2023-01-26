Bloomberg: ЕС может ввести лимит на российское дизельное топливо в 100 долларов за баррель
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. ЕС изучает возможность ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Европейский союз изучает план по ограничению цены на экспорт переработанного российского топлива, торгующегося с премией, например дизельное топливо, на уровне 100 долларов за баррель", — отмечается в сообщении агентства со ссылкой на источник.
Также в Европейском союзе изучают возможность установить потолок на нефтепродукты из России, которые торгуются с дисконтом, например на мазут, на уровне 45 долларов.
"ЕС и G7 хотят ввести потолок цен на российский экспорт в третьи страны, но уровень цен варьируется и является нестабильным", — пишет агентство.
Ранее американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем. С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://1prime.ru/energy/20230126/839602257.html