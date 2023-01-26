МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. ЕС изучает возможность ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. СМИ рассказали о неожиданной смене политики Вашингтона в отношении Эр-Рияда

"Европейский союз изучает план по ограничению цены на экспорт переработанного российского топлива, торгующегося с премией, например дизельное топливо, на уровне 100 долларов за баррель", — отмечается в сообщении агентства со ссылкой на источник.

Также в Европейском союзе изучают возможность установить потолок на нефтепродукты из России, которые торгуются с дисконтом, например на мазут, на уровне 45 долларов.

"ЕС и G7 хотят ввести потолок цен на российский экспорт в третьи страны, но уровень цен варьируется и является нестабильным", — пишет агентство.

Ранее американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем. С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.