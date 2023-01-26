МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия более чем вдвое увеличила продажи сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Прибалтику в 2022 году — страны этого региона впоследствии продают этот ресурс в том числе на Украину, которая сама отказалась от СУГ из РФ, а закупать его у других поставщиков — например, Румынии или Польши — дорого, сообщает агентство Рейтер с ссылкой на источники. ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо, пишет Bloomberg

"Российские экспортеры более чем вдвое увеличили продажи сжиженных углеводородных газов в страны Прибалтики в 2022 году, часть которых была продана Украине", — пишет агентство.

Агентство уточняет, что на СУГ, который в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и для производства других нефтехимических продуктов, не распространяются западные санкции, введенные против России.

Согласно данным агентства, собранным у ряда источников, Россия увеличила продажи СУГ в Латвию, Литву и Эстонию. При этом Латвия, импортируя этот ресурс, на 90% закупала его в РФ, а Литва — 50% из РФ, а еще 50% — из Латвии. Отмечается, что поставки СУГ из РФ в страны Прибалтики выросли "в связи с тем, что Украина и некоторые другие страны отказались напрямую покупать топливо российского производства".

По словам источников, в последние месяцы избыточные объемы СУГ были проданы из стран Балтии в Украину, только в декабре Латвия и Литва поставили на Украину около 15 тысяч тонн, что составило 15% от общего объема импорта СУГ Украиной в том месяце. Источники агентства отмечают, что СУГ из России намного дешевле, чем поставки из других стран.

"Украинские компании покупают СУГ из Литвы и Латвии, который с высокой вероятностью имеет российское происхождение. Однако разница в цене в 150-200 долларов за тонну по сравнению с Польшей и Румынией позволяет им закрывать глаза на страну происхождения", — приводит Рейтер слова трейдеров из стран Прибалтики.