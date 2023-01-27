МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является провокацией, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В "Росэнергоатоме" рассказали о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС

Ранее МАГАТЭ, со ссылкой на присутствующих экспертов, опубликовало заявление о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС, свидетельствующие, по их данным, о "военных действиях вблизи объекта".

"Эта информация не соответствует действительности. Никаких взрывов, тем более мощных, в районе атомной станции не было. Очевидно, это какая-то хитрая игра или уловка МАГАТЭ, направленная на провокацию или какие-то шаги по дискредитации ситуации в регионе", — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, МАГАТЭ видимо преследует цель поставить под сомнение способность российских вооруженных сил гарантировать безопасность и защитить атомную станцию от обстрелов со стороны Украины.

"Складывается впечатление, что МАГАТЭ выполняет политическую волю киевского режима и их хозяев, которые обеспокоены успешными наступательными действиями российской армии на запорожском участке линии фронта, поэтому и пытаются его замедлить всяческим путем, в том числе, распространяя дезинформацию", — сказал Рогов.