МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило пилотный проект, связанный с управлением спросом на электроэнергию потребителей розничного рынка с участием агрегаторов, на 2023 год, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Ростех" обеспечил электричеством месторождение "Роснефти"

"В правилах отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг… слова "по 31 декабря 2022 года" заменить цифрами "по 31 декабря 2023 года", — говорится в тексте документа.

Этот пилотный проект стартовал в июле 2019 года. Агрегаторы — это компании, которые помогают потребителям заработать и получить оплату за счет снижения потребления в определенные часы (обычно, когда нагрузка на энергосистему высока). Среди компаний-агрегаторов — энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики, электросетевые и генерирующие компании, а также независимые агрегаторы.

"Системный оператор ЕЭС" сообщал, что планирует возобновить проведение отборов таких субъектов и потребителей после утверждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ предельного объёма средств на оказание услуг. Предварительный срок проведения отбора — наступающий февраль.