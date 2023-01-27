БУДАПЕШТ, 27 янв — ПРАЙМ. Строительству венгерской атомной электростанции "Пакш-2" мешают немецкие министры экономики и иностранных дел Роберт Хабек и Анналена Бербок из партии "зеленых", которые не выдают Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии и Новак договорились об ускорении инвестиций в АЭС "Пакш"

Венгерский министр отметил, что в строительстве объекта, кроме "Росатома", участвуют консорциум французской компании Framatome и немецкой Siemens Energy, в обязанности которого входят поставки автоматизированной систему управления технологическими процессами. По его словам, французская сторона выдала необходимые разрешения на экспорт, а "зеленые" министры Германии — нет.

Кроме того, глава венгерского ведомства и вице-премьер России Александр Новак обсудили возможность ускорения инвестиций в стрительство новых блоков АЭС в рамках правил Европейской комиссии.

"Еврокомиссия сейчас не препятствует инвестициям, а вот немцы препятствуют. Немецкие "зеленые" министры, это неприемлемо. Сейчас нет санкций против сотрудничества в ядерной сфере и использования ядерной энергии в гражданских целях", — подчеркнул Сийярто, назвав подобное поведение неприемлемой.