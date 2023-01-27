БУЭНОС-АЙРЕС/МОНТЕВИДЕО, 27 янв — ПРАЙМ. Страны Центральной Америки и Карибского бассейна заинтересованы идеей строительства ядерного центра науки и технологий, подобного тому, что "Росатом" реализует в Боливии, заявил РИА Новости президент "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов. "Росатом" полностью выполнил оборонный госзаказ

"Интерес к проекту проявляют государства Центральной Америки и Карибского бассейна. Эти страны заинтересованы в неэнергетическом применении атомных технологий, прежде всего, в ядерной медицине, сельском хозяйстве и науке", — сказал он.

Дыбов отметил, что каждая страна имеет свои приоритеты, поэтому холдинг предлагает этим странам гибкий подход, который позволяет адаптировать проект для нужд каждого конкретного клиента.

"Например, если страна хочет сосредоточиться на сельском хозяйстве — тогда мы можем предложить конфигурацию такого центра, "заточенную" в первую очередь под сельское хозяйство; если речь идет о медицине — то мы также можем предложить соответствующую конфигурацию", — пояснил он.

По его словам, для "Росатома" проект ядерного центра науки и технологий в Боливии — визитная карточка в регионе, и холдинг рассчитывает, что после запуска в коммерческую эксплуатацию он станет референтным для других стран континента.

Как показывает опыт Боливии, реализация проекта ЦЯИТ не только вносит вклад в развитие таких важных сфер деятельности, как здравоохранение, сельское хозяйство и наука, но и дает стимул для подготовки новых научных кадров и позволяет проводить серьезные научные исследования, констатировал Дыбов.

Он сообщил, что в течение 2023 года "Росатом" введет в промышленную эксплуатацию несколько объектов ядерного центра в Боливии. В Венгрии назвали "помехи" строительству АЭС "Пакш — 2"

"В этом году мы планируем ввести в промышленную эксплуатацию объекты 1 и 2 очередей строительства: предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс (ПЦРК) и многоцелевой центр облучения (МЦО), которые 5 августа 2022 года были введены в режим опытной эксплуатации", — рассказал он и добавил, что созданы основные радиофармпрепараты с требуемыми характеристиками, получены необходимые лицензии для сдачи этих объектов, параллельно идут строительно-монтажные работы по 3-й и 4-й очередям центра, к которым относятся инженерно-технический комплекс, здания лабораторий и "сердце" проекта — реакторный комплекс.

Торжественная церемония заливки первого бетона здания, где будет расположен первый в Боливии исследовательский реактор, состоялась летом 2021 года.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЯДЕРНЫМ ОТХОДАМ С АРГЕНТИНОЙ

"Росатом" ведет с аргентинскими партнерами обсуждение сотрудничества по безопасному обращению с ядерными отходами, сообщил Дыбов.

"Прежде всего, мы говорим о сотрудничестве в сфере эффективного и безопасного обращения с ядерными отходами", — сказал он и выразил надежду, что в течение года дискуссии выльются в реальные проекты, для этого есть все условия.

В течение 2022 года "Росатом" вел продуктивную работу с компанией-оператором АЭС Аргентины Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), стороны "наметили перечень конкретных проектов, которые мы можем развивать", пояснил Дыбов. В рамках недавнего визита в Аргентину представители Росатома провели видеоконференцию с участием специалистов из России с тем, чтобы продолжить обсуждение конкретных направлений сотрудничества.

Дыбов подчеркнул, что предложения "Росатома" по стратегическому сотрудничеству в сфере мирного использования атомной энергии по-прежнему актуальны. Сийярто: Венгрия не поддержит ограничения атомного сотрудничества с Россией

ИЗОТОПЫ ДЛЯ БРАЗИЛИИ

"Росатом" готов поставлять изотопы для промышленности Бразилии, заявил Дыбов.

"Мы видим хорошие перспективы поставок изотопов не только для медицины, но и для промышленности", — сказал он. По его словам, Бразилия — это один из крупнейших партнеров Росатома по поставке изотопной продукции.

"Мы еженедельно отгружаем туда изотопы молибдена и йода, которые используются для различных медицинских процедур, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, рака", — добавил Дыбов. Доля Росатома составляет почти половину всех поставок радиоизотопной продукции, которую закупает Институт энергетических и ядерных исследований Бразилии (IPEN), отметил он.

"В частности, в прошлом году мы выиграли тендер на поставку компании Eletronuclear изотопа цинка, который используется в процессе эксплуатации ядерного топлива на АЭС", — сказал Дыбов.

ВЕТРЯНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В НИКАРАГУА

"Росатом" проявляет интерес к реализации проектов в ветряной энергетике в Никарагуа и уже проведен предварительный анализ рынка, рассказал глава "Росатом Латинская Америка".

"Росатом" работает не только в атомной энергетике, но и в сфере традиционной и альтернативной энергетики. Например, госкорпорация строит и эксплуатирует ветряные электростанции в России, и мы реализуем планы по выходу на международный рынок", — сказал он.

"Мы провели предварительный анализ рынка Никарагуа с точки зрения применяемой бизнес-модели с учетом уровня цен на электроэнергию, производимую ГЭС и ветряными станциями", — также сообщил Дыбов.

"По итогам исследования можно сказать, что это достаточно привлекательный рынок, и рассчитываем на развитие этого направления сотрудничества", — отметил он.

Дыбов также напомнил, что в 2022 году на форуме Атомэкспо Росатом подписал с Никарагуа дорожную карту, в которую вошли наиболее перспективные проекты в сфере применения ядерных технологий в мирных целях, прежде всего сельском хозяйстве, медицине и науке.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30.