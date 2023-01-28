МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Евросоюз преодолел газовую зависимость от России, но переход на американский газ, который проводят такие страны, как Германия, принесет ряд проблем, пишет Focus. Германии предрекли превращение в "страну нищих"

Как отмечается в статье, Евросоюзу предстоит убыстрить создание инфраструктуры для приема и распределения СПГ — а это создает новую зависимость и вынуждает Германию в течение многих лет пользоваться не вполне экологичным источником энергии — ископаемым энергоносителем в виде газа.

"За обретенную независимость расплачиваются и будут расплачиваться промышленность и частные потребители", — пишет автор.

Во многих европейских странах технология добычи, которая практикуется в США в невиданном по сих пор масштабе, запрещена по экологическим соображениям. Речь идет о добыче путем фрекинга, то есть гидравлического разрыва пласта. Этот метод, при котором через скважины в породу под высоким давлением закачивается жидкость, и в породе возникают или расширяются трещины. Это позволяет извлекать из земли ранее недоступные запасы газа. США постоянно наращивают добычу сланцевого газа таким способом.

"Растущий спрос со стороны рынков, и прежде всего со стороны европейского рынка, подогревает фрекинговый бум за океаном, начавшийся еще до 2022 года. В данный момент по количеству установок для добычи газа методом фрекинга США превосходят все страны мира. А Германия и Европа в целом, остро нуждаясь в природном газе, попадают в зависимость от запрещенного в Европе метода его добычи", — подчеркивается в статье.

Согласно исследованию Investigate Europe, нарастает масштаб новой зависимости Европы от США: европейские компании за последние десять лет заключили как минимум 33 договора на поставку американского СПГ, из них десять только в 2022 году. Большинство соглашений рассчитано на 20 лет, в целом импорт СПГ в ЕС возрос в прошлом году на 150 процентов.

Как отмечается, зависимость от США полна опасностей — например, из-за того, что в последние годы эта страна подвержена политическим колебаниям. Кроме того, цена на природный газ в США с начала прошлого года возросла более чем в два раза. Цены на электричество взлетели вверх, следствием этого стали массовые увольнения и сокращение производства.

"США также переживают энергетический кризис. Если когда-нибудь они решат оставить большую часть своего газа себе, то зависимая от них Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы", — отмечается в публикации.

Кроме того, чтобы принимать и распределять по ЕС большие количества сжиженного газа из США, европейцам придется истратить массу денег, добавляет автор.