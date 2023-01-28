БЕРЛИН, 28 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ФРГ быстро адаптировалась к реальности, в которой нет сотрудничества с Россией. Глава минфина США оценила последствия возможного дефолта страны

"Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальности, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией. За несколько месяцев мы изменили систему энергоснабжения в Германии и сделали себя независимыми от газа, нефти или угля из России", — сказал Шольц в интервью изданиям Аргентины La Nación, Чили El Mercurio и Бразилии O Globo в преддверие своих визитов в эти три страны Южной Америки.

"И мы работаем над тем, чтобы уменьшить одностороннюю зависимость нашей экономики", — добавил канцлер.

Шольц в субботу, 28 января, в сопровождении бизнес-делегации отправился с трехдневным визитом в три страны Южной Америки: Аргентину, Чили и Бразилию. В ходе посещений у него запланированы переговоры с главой каждого из государств.