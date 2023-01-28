МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Украинцам могут приходить более дорогие платежки за электроэнергию, несмотря на регулярные отключения света, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 28 января

"В комментариях сейчас самый частый вопрос: если подачи (электроэнергии — ред.) практически постоянно нет, почему я говорю, что потребление не поменялось и почему платежки выросли? Объясню. Во-первых, вопрос в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как подача возобновляется", — написал он на своей странице в Facebook* (запрещен в РФ как экстремистская соцсеть).

По словам Коваленко, когда дают свет, у розетки сразу включается множество приборов, что может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время выключений.

Другой фактор, который влияет на подорожание платежек — нерегулярная или запоздалая передача показаний счетчиков. "Если показания передаются не вовремя, объем электроэнергии, который потребил клиент, определяется по среднесуточному потреблению. Его высчитывают в зависимости от показаний зафиксированных ранее, в прошлые периоды. Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно", — добавил Коваленко.

* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская