YASNO ДТЭК: украинцы могут получить более дорогие платежки за свет, несмотря на отключения
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Украинцам могут приходить более дорогие платежки за электроэнергию, несмотря на регулярные отключения света, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.
"В комментариях сейчас самый частый вопрос: если подачи (электроэнергии — ред.) практически постоянно нет, почему я говорю, что потребление не поменялось и почему платежки выросли? Объясню. Во-первых, вопрос в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как подача возобновляется", — написал он на своей странице в Facebook* (запрещен в РФ как экстремистская соцсеть).
По словам Коваленко, когда дают свет, у розетки сразу включается множество приборов, что может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время выключений.
Другой фактор, который влияет на подорожание платежек — нерегулярная или запоздалая передача показаний счетчиков. "Если показания передаются не вовремя, объем электроэнергии, который потребил клиент, определяется по среднесуточному потреблению. Его высчитывают в зависимости от показаний зафиксированных ранее, в прошлые периоды. Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно", — добавил Коваленко.
* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская
https://1prime.ru/energy/20230128/839618169.html